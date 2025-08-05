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"Неприемлемые причины": чемпион ОИ из РФ объявил бойкот международным турнирам по гимнастике

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
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'Неприемлемые причины': чемпион ОИ из РФ объявил бойкот международным турнирам по гимнастике

Российский гимнаст Давид Белявский отказался от выступлений на международных соревнованиях в так называемом нейтральном статусе. Олимпийский чемпион Токио-2020 в командном многоборье выразил недовольство условиями допуска спортсменов из страны-агрессора, назвав их несправедливыми.

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Об этом Белявский заявил в интервью порталу Sport24. По словам 33-летнего атлета, он не согласен с причинами отказов многим российским спортсменам в получении допуска к международным турнирам под нейтральным флагом, и поэтому будет выступать только в РФ.

"Неприемлемые причины": чемпион ОИ из РФ объявил бойкот международным турнирам по гимнастике
"Неприемлемые причины": чемпион ОИ из РФ объявил бойкот международным турнирам по гимнастике

"На международной арене я соревноваться не планирую, поэтому выступаю, можно сказать, в большей степени для себя и для зрителей, которые приходят на соревнования. Нейтральный статус? Я прошел через много международных стартов. Думаю, что уже достаточно себя проявил, поэтому буду выступать здесь, в России. Тем более с теми правилами, которые они предлагают, я не очень согласен. Это неприемлемые причины, такого не должно быть. Надеюсь, что после пересмотра правил будут допускать ребят", – сказал Белявский.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) запретила использование спортсменами из РФ символов агрессии России против Украины.

"Неприемлемые причины": чемпион ОИ из РФ объявил бойкот международным турнирам по гимнастике
"Неприемлемые причины": чемпион ОИ из РФ объявил бойкот международным турнирам по гимнастике

Как сообщал OBOZ.UA, сборная России по спортивной гимнастике, которая ранее объявила бойкот всем международным соревнований из-за условий по получению так называемого нейтрального статуса, внезапно изменила свое решение.

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