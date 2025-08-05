'Неприемлемые причины': чемпион ОИ из РФ объявил бойкот международным турнирам по гимнастике

Российский гимнаст Давид Белявский отказался от выступлений на международных соревнованиях в так называемом нейтральном статусе. Олимпийский чемпион Токио-2020 в командном многоборье выразил недовольство условиями допуска спортсменов из страны-агрессора, назвав их несправедливыми.

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Об этом Белявский заявил в интервью порталу Sport24. По словам 33-летнего атлета, он не согласен с причинами отказов многим российским спортсменам в получении допуска к международным турнирам под нейтральным флагом, и поэтому будет выступать только в РФ.

"На международной арене я соревноваться не планирую, поэтому выступаю, можно сказать, в большей степени для себя и для зрителей, которые приходят на соревнования. Нейтральный статус? Я прошел через много международных стартов. Думаю, что уже достаточно себя проявил, поэтому буду выступать здесь, в России. Тем более с теми правилами, которые они предлагают, я не очень согласен. Это неприемлемые причины, такого не должно быть. Надеюсь, что после пересмотра правил будут допускать ребят", – сказал Белявский.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) запретила использование спортсменами из РФ символов агрессии России против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная России по спортивной гимнастике, которая ранее объявила бойкот всем международным соревнований из-за условий по получению так называемого нейтрального статуса, внезапно изменила свое решение.

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