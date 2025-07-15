Георгиевская лента, десятилетиями преподносившаяся в России как знак "победной идентичности", оказалась под международным запретом. Международная федерация гимнастики (FIG) официально включила её в перечень запрещённой символики для российских и белорусских спортсменов, претендующих на нейтральный статус. Также под запрет попали литеры "Z" и "V", связанные с поддержкой агрессии против Украины.

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В опубликованном 9 июля документе FIG подчёркивается: демонстрация таких символов будет приравниваться к открытой поддержке боевых действий на территории Украины.

Это автоматически повлечёт отказ в допуске к соревнованиям даже под нейтральным флагом. Кроме того, к числу условий допуска отнесено отсутствие у спортсменов контрактов с вооружёнными силами или иными силовыми структурами России и Беларуси.

Интересно, что при этом FIG пошла на послабление: из обновлённого положения исчез пункт, ранее исключавший участие нейтральных спортсменов в командных турнирах. Теперь гимнасты из стран-агрессоров могут претендовать на выступления и в составе сборных — если, разумеется, выполнят все условия деполитизации.

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