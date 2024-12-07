Непобедимый боксер завоевал пояс чемпиона мира нокаутом за 35 секунд. Видео

Кубинский боксер Дайан Гонсалес (16-0, 14 КО) в эффектном стиле завоевал титул IBO в полулегком весе. На вечере бокса в английском Ливерпуле 25-летний уроженец Гаваны разобрался с представителем Таиланда Веру Михамой (16-1, 11 КО).

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12-раундовый бой завершился в первом же раунде. Уже на 35-й секунде Гонсалес мощно попал аперкотом, отправив соперника в нокдаун.

Михам смог подняться, однако не убедил рефери в том, что он готов продолжать бой. Судья остановив встречу, зафиксировав для кубинца десятую победу нокаутом подряд.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 октября непобедимый супертяж проиграл титульный бой за 27 секунд нокаутом после первого же удара. Итальянец Алессио Бисутти (9-0, 8 КО) добился сверхскоростной победы в бою за вакантный титул континентального чемпиона UBO в супертяжелом весе.

До этого бывший чемпион мира в найлегчайшей весовой категории Вик Саулдар (25-6, 15 КО) представляющий Филиппины завоевал вакантный чемпионский пояс WBO Global первым же ударом.

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