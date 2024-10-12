Непобедимый супертяж проиграл чемпионский бой за 27 секунд нокаутом после первого же удара. Видео

Итальянец Алессио Бисутти (9-0, 8 КО) добился сверхскоростной победы в бою за вакантный титул континентального чемпиона UBO в супертяжелом весе. Поединок на боксерском стадионе Lumpinee в Бангкоке (Тайланд) против Гуркана Шторма Карадага (7-1, 7 КО) завершился в первом же раунде.

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Непобедимый до этого поединка турок смог продержаться лишь 27 секунд. 47-летнему Бисутти потребовался один быстрый, хорошо нанесенный левый боковой в висок 110-килограммового соперника, чтобы "закоротить" его на канвас.

24-летний Карадага смог подняться, однако отказался продолжать схватку.

Шоу, анонсированное как "FCC 7 Double Impact 2", было организовано FCC (Fight Club Championship) совместно с Highland Boxing. Следующий бой Бисутти станет его первой защитой титула, запланированной на ноябрь в Паттайя-Бич, Тайланд.

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