Непобедимый боксер вырубил соперника брутальным нокаутом во 2-м раунде. Видео

В Орландо на арене Caribe Royale Orlando британский крузер Пэт Браун провел эффектный бой и подтвердил статус грозного нокаутера. Непобежденный боксер остановил доминиканца Феликса Валеру мощным ударом во втором раунде и довел рекорд до 5 побед, все досрочные.

С первых секунд поединка Браун действовал агрессивно: он навязал сопернику жесткий размен, радуя публику зрелищным темпом и демонстрируя впечатляющую комбинацию скорости и силы. Во второй трехминутке британец потряс Валеру: тот присел в углу ринга, но решил продолжить бой.

Продолжение оказалось для доминиканца фатальным: Браун поймал его точным и тяжелым правым прямо в челюсть, мгновенно отправив на канвас. Рефери сразу остановила встречу, зафиксировав яркую победу британца над некогда очень крепким и опытным соперником.

