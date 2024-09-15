Непобедимый боксер улетел в нокдаун и проиграл бой за абсолютное чемпионство. Видео

Пуэрториканский боксер Эдгар Берланга (22-1, 17 KO) потерпел первое поражение в карьере, проиграв легендарному мексиканцу Саулю Канело Альваресу (62-2-2, 39 KO). Поединок за пояса WBA Super, WBC и WBO в суперсреднем весезавершился со счетом 117-110, 119-109 и 119-109 в пользу действующего чемпиона.

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Альварес с первых минут захватил центр ринга, начав работать первым номером. Берланга часто прижимался к канатам, пытаясь отвечать джебом.

В начале третьего раунда претендент улетел в нокдаун. Канело отвлек соперника финтом, а затем левым хуком отправил его на канвас.

По ходу встречи Берланге провел несколько неплохих атак кроссом, удерживая джебом чемпиона на дистанции.

В 7-й трехминутке Берланга не смог удержать равновесие и вновь упал, но уже без нокдауна.

В концовке мексиканскому бойцу едва не прилетело за пижонство, когда он еще до гонга отвернулся от соперника и пошел в свой угол. Берланга попал лишь вскольз, но уже в 11-м раунде едва сам досрочно не завершил встречу, когда пропустил тяжелый удар.

Для Канело это стало пятой подряд победой после поражения от Дмитрия Бивола в мае 2022-го. До этого он одолел Геннадия Головкина, Джона Райдера, Джермелла Чарло и Хайме Мунгию.

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