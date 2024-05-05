Непобедимый боксер впервые в карьере улетел в нокдаун и проиграл бой за абсолютное чемпионство. Видео

Представляющий Мексику чемпион WBC, WBO, WBA и IBF во втором среднем весе Сауль Канело Альварес (61-2-2, 39 КО) защитил свои пояса. Поединок за абсолютное чемпионство на ринге Mobile Arena в Лас-Вегасе (США) против соотечественника Хайме Мунгии (43-1, 34 КО) завершился единогласным решением судей – 117-110, 116-111, 115-112.

С первых минут непобедимый претендент попытался задавить чемпиона силовыми ударами. Мунгия очень много атаковал сериями, работал джебами.

Хайме продолжал давить в 3-м раунде и смог за несколько секунд до гонга многоударной комбинацией донести до Канело неприятными ударами.

Развязка едва не наступила в 4-й трехминутке. Мунгия после своей атаки допустил серьезную ошибку, оставшись на расстоянии удара. Чемпион пробил мощным апперкотом, отправив соперника в первый в карьере нокдаун.

Это стало ключевым событием в поединке. Альварес почувствовал преимущество, продолжая прессинговать и в 5-м раунде потряс оппонента левым боковым. Еще больше Мунгия пропустил в 6-м отрезке.

Заключительные раунды прошли с переменным успехом, но тотально переломить бой и стать абсолютным чемпионом, Хайме не удалось.

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