Известная тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова возмутилась решению Международного олимпийского комитета (МОК) изменить программу юношеской ОИ-2028. Представительница РФ закатила истерику из-за замены турнира спортивных пар на синхронный прокат атлетов, назвав это оскорблением для страны-агрессорки.

Об этом Тарасова заявила в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина и ярая Z-патриотка обвинила руководителей МОК в непрофессионализме и заговоре против российских юных фигуристов.

"На протяжении многих десятков лет российское и советское парное катание было одним из лучших в мире. Мы возглавляли, развивали и предлагали новые пути развития мирового парного катания. Не понимаю этих людей и организацию, которая отвечает за спорт и которая про это забыла, не включив русских спортсменов в Олимпийские игры. Это оскорбление нашей страны, наших тренеров и наших детей. Я ненавижу непрофессиональный подход", – сказала Тарасова.

Ранее МОК выпустил рекомендацию допустить российских спортсменов к международным соревнованиям среди юношей под национальными флагом и гимном.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова со словами "Украина не сможет сопротивляться" пришла в дикий восторг после допуска юниоров из России к международным соревнованием.

