Во всем цивилизованном мире ПЭП* – это уважение и лимит в статусе на 3 года максимум по завершении политической деятельности. В Украине пожизненный ПЭП – это пожизненное издевательство банков, финмонов и не только над субъектом, но над всей семьей: родители, дети, близкие.

Коли мене підприємці та керівники з бізнес середовища питають чи треба йти у владу, моя відповідь – ось вам факти як держава та фінансова система України буде знущатися над вами та вашими близькими ПОЖИТТЄВО. Вдалося відговорити багатьох за останні 10 років, за що мені вони неодноразово дякували.

*Ред. ПЭП (PEP) – политически значимые лица, которые занимают или занимали важные государственные должности (президенты, министры, депутаты, судьи, топ-менеджеры госкомпаний), а также их близкие родственники.