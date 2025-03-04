Неймар заблокировал трансфер в 'Динамо' забивного форварда – СМИ

Атакующий полузащитник сборной Боливии Мигель Терсерос продолжит карьеру в бразильском "Сантосе" и не перейдет в киевское "Динамо". Украинский гранд согласовал переход 20-летнего форвард, однако в последний момент получил отказ и трансфер форварда сорвался.

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Об этом информирует издание opinion.com.bo со ссылкой на неназванных бразильских журналистов. По его данным, трансфер был заблокирован звездой "Сантоса" и самым дорогим футболистов в истории Неймаром. Олимпийский чемпион-2016 видит в Терсеросе идеального партнера для ударной связки.

Также отмечается, что речь шла об аренде боливийца в киевское "Динамо". Кроме того, в переговоры вмешались бюрократические проблемы – сам Терсерос не смог вовремя получить шенгенскую визу, чтобы отправиться в Европу, ведь воздушное пространство в Украине закрыто из-за военной агрессии РФ.

В то же время сообщается, что "Сантос" и "Динамо" возобновят переговоры уже в летнее трансферное окно. Терсерос отлично проявил себя в молодежной команде бразильцев, где забил 16 голов и отдал пять результативных передач в 29 матчах.

Как сообщал OBOZ.UA, президент "Динамо" Игорь Суркис раскрыл секреты переговоров по переходу украинского лидера команды в английский клуб.

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