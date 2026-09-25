"Неинтересно слушать оправдания": игрокам сборной Украины выдвинули требование перед стартом Лиги наций

Знаменитый футболист киевского "Динамо" Юрий Калитвинцев ждет цельной игры от сборной Украины в стартовом матче Лиги наций с Венгрией. Экс-полузащитник "сине-желтых" отметил, что игроки национальной команды должны выйти на поле и показать четкие задумки нового главного тренера Андреа Мальдеры.

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Об этом Калитвинцев заявил в интервью изданию "Украинский футбол". Уроженец российского Волгограда, который был ключевой фигурой "Динамо" Валерия Лобановского в середине 90-х, подчеркнул, что ему не хочется слушать от игроков сборной разные отмазки в случае неудачи в Будапеште.

"В этом матче, я уверен, на первый план должны выйти эмоции, заряженность на игру, самоотдача. Ожидаю, что будет интересный поединок, но... Повторюсь, хотелось бы увидеть в игре Украины осмысленность, понять, куда движется команда, потому что если этого не будет, то, лично для меня, будет неинтересно слушать все эти оправдания после матча о нехватке времени, логистике, перестройке и прочем. Не думаю, что у Мальдеры заоблачные требования к футболистам, и если кто-то их не понимает, то ему не место в сборной", – сказал Калитвинцев.

Напомним, что в новом сезоне Международная федерация футбола (ФИФА) изменила календарь игр сборных. В организации решили объединить сентябрьское и октябрьское окна. Это привело к том, что всего за 10-12 дней команды будут вынужден сыграть сразу четыре матча.

Украинцы начнут турнир в дивизионе В выездным поединком против Венгрии 25 сентября. После этого 28-го числа "сине-желтые" отправятся в Грузии. 2 октября подопечные Мальдеры примут в Трнаве североирландцев. А завершит старт Лиги наций наша команда номинально домашней игрой с венграми.

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