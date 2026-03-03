'Не знаю, как будет': легенда сборной Украины рассказал о проблемах с Ребровым

Легендарный капитан донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко признался, что у него возникли проблемы с тренерским штабом сборной Украины, из-за чего он выпал из состава команды. Опытный опорный полузащитник также не исключил, что вновь наденет форму "сине-желтых" под руководством Сергея Реброва, однако считает этот вариант маловероятным.

Об этом Степаненко заявил в интервью YouTube-каналу "Профутбол Digital". 36-летний футболист, который на минувшей неделе подписал контракт с "Колосом" из Коваливки, подчеркнул, что сейчас в сборной Украины много футболистов, которые создают конкуренцию.

"Есть ли желание еще сыграть за сборную Украины? К сожалению, я выпал из обоймы национальной сборной. У меня были травмы, проблемы с тренером, и так случилось, что я выпал. Никогда не говори никогда, но я понимаю, что уже есть другие футболисты. Года полтора назад меня вызвали. Есть люди, которые играют постоянно, есть сформированный костяк. Я не знаю, как оно будет, не загадываю, но сейчас я просто хочу набрать форму и играть в футбол", – сказал Степаненко.

Футболист в последний раз выходил на поле в составе сборной Украины в октябре 2024 года в матче Лиги наций с Чехией. Всего за "сине-желтых" Степаненко провел 87 встреч, в которых забил четыре гола и восемь раз выводил команду на поле с капитанской повязкой.

