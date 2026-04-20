'Не воспринимает информацию': Шовковский критически отозвался о Ярмоленко

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский своеобразном высказался о работе с ветераном команды Андреем Ярмоленко. По словам легендарного вратаря, ему было трудно найти взаимопонимание с подопечным, который практически не слушал наставлений.

Об этом Шовковский написал в ответ на вопрос одного из болельщиков на своей странице в социальной сети Instagram. "Что думаю про Ярмоленко? Выдающийся украинский футболист, который сосредоточен исключительно на себе и не воспринимает информацию от тренерского штаба", – резюмировал экс-наставник "бело-синик".

Он также добавил, что старается поддерживать контакт с футболистами "Динамо" после отставки. "В большинстве своем поддерживаю парней и связь с ними. Ошибки? Ошибки будут всегда. Их не будет только у того, кто ничего не делает. Их нужно правильно проанализировать и двигаться дальше", – подчеркнул Шовковский.

Ранее в СМИ фигурировала информация о конфликте специалиста с Ярмоленко. При этом сам футболист отвергал эти слухи.

Отметим, что легендарный вратарь киевлян и сборной Украины сделал признание о возможной работе главным тренером национальной команды в случае ухода Сергея Реброва.

Напомним, что Шовковский привел "Динамо" к золотым медалям чемпионата Украины сезона-2024/2025. Однако тренер не сумел удержать планку и осенью его команда откровенно посыпалась как в национальном первенстве, так и в европейских клубных турнирах. После поражения от кипрской "Омонии" в Лиге конференций президент "бело-синих" объявил об отставке наставника и назначении на его место Игоря Костюка.

