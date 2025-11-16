Не вошло в эфир. На видео попало, что сделала сборная Украины на стадионе в Варшаве после победы над Исландией

Сборная Украины по футболу после победной игры с Исландией отблагодарили фанатов ярким перфомансом. Игроки стали в центральный круг и вместе с болельщиками стали скандировать название нашей любимой страны.

Видео дня

Зрители, которые несмотря на окончание игры, не разошлись, поддержали такой заряд своих кумиров. Видео не попало в эфир, однако быстро разлетелось по социальным сетям и Telegram-каналам.

Как сообщал OBOZ.UA, решающий поединок заключительного тура отбора на чемпионат мира по футболу-2026 между Украиной и Исландией в Варшаве завершился со счетом 2:0. Решающими стали последние 10 минут игры, за которые "желто-синие" усилиями Зубкова и Гуцуляка забили два гола.

Уже известно где и когда состоится жеребьевка плей-офф, а также названы возможные соперники сборной Украины.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объяснил, что победа над Исландией стала результатом грамотной ротации состава и командной самоотдачи. По его словам, ключевым моментом стали своевременные замены, которые освежили игру команды в концовке.

