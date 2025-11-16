Где и когда смотреть жеребьевку плей-офф ЧМ-2026. Расписание трансляций

Жеребьевка плей-офф отбора на ЧМ 2026 состоится 20 ноября 2025 года в швейцарском Цюрихе. Событие определит пути команд Европы и межконтинентального раунда и станет ключевым этапом перед решающими матчами за путевки на турнир. Начало в 14:00 по киевскому времени.

Торжественная церемония состоится в штаб-квартире ФИФА, где сначала объявят пары межконтинентального плей-офф с участием шести сборных, а затем распределят шестнадцать европейских команд по четырем путям.

В каждом пути состоятся полуфинал и финал в формате одного матча и в итоге Европа получит четыре дополнительных участника финальной части чемпионата мира.

В Украине трансляцию мероприятия покажет MEGOGO, который владеет правами на показы турниров ФИФА на территории страны. Сигнал также будет доступен на официальном сайте ФИФА.

На момент публикации новости состав плей-офф, выглядит следующим образом:

🧺1️⃣✅🇮🇹Італія (7)✅🇹🇷Туреччина (13)✅🇺🇦Україна (14)✅🇵🇱Польща (17)

🧺2️⃣🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Уельс (1) 🇸🇰Словаччина (21)🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Шотландія (22)✅🇨🇿Чехія (25)

🧺3️⃣✅🇮🇪Ірландія (28)✅🇦🇱Албанія (29)🇧🇦Боснія (32)✅🇽🇰Косово (38)

🧺4️⃣ (18)✅🇸🇪Швеція (23)✅🇷🇴Румунія (26)✅🇲🇰Північна Македония (30)☘️Північна Ирландия (33)

В полуфинале первая корзина играет с четвертой, а вторая с третьей. Победители играют между собой. Матчи запланированы на конце марта 2026 года.

Напомним, что путевку в плей-офф сборной Украины футболу обеспечила победа над командой Исландии. Поединок заключительного, шестого тура квалификации, в Варшаве завершился со счетом 2:0.

