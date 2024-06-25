Не укладывается в голове: Франция вышла в плей-офф Евро-2024, не забив ни одного гола

Вице-чемпионы мира французы отметились совершенно невообразимым достижением на континентальном первенстве по футболу, который в эти дни проходит на стадионах Германии. Футболисты "галльских петухов" досрочно вышли в плей-офф Евро-2024, не забив лично ни одного гола.

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В активе сборной Дидье Дешама четыре очка в группе D после минимальной победы над Австрией и нулевой ничьей с Нидерландами. При этом в стартовом поединке против подопечных Ральфа Рангника "трехцветные" победили благодаря автоголу защитника соперников Максимилиана Вебера.

После того, как в группе В Испания обыграла Албанию, а Италия вырвала ничью в битве с Хорватией, французы обеспечили себе плей-офф. Это первый случай в истории крупных турниров сборных, когда команда вышла из группы без забитых голов своими игроками, отмечает X/Twitter-страница Stats Foot.

В заключительный игровой день группового этапа сборная Франции сыграет с командой Польши, которая первой среди всех участников Евро-2024 вылетела с турнира. Игра состоится 25 июня и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины получила фартового арбитра на решающий матч Евро-2024 с командой Бельгии.

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