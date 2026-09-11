"Не совсем уверена": главная соперница Магучих сделала признание перед абсолютным ЧМ

Австралийская легкоатлетка Никола Олислагерс, которая является одной из главных соперниц Ярославы Магучих, призналась, что не уверена в своей победе на абсолютном чемпионате мира в Будапеште. 29-летняя спортсменка отметила, что сосредоточена на своих выступлениях, а не на итоговом результате.

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Об этом Олислагерс рассказала в интервью "Суспильне Спорт" накануне старта исторического турнира. Действующая чемпионка мира отметила, что первенство станет "последним танцем" сезона и наверняка принесет всем участникам соревнования новые эмоции и впечатления.

"Я с нетерпением жду соревнований. Думаю, что в этом сезоне было много ярких моментов и трудностей. Этот последний танец – просто удовольствие – испытать что-то впервые, например, прыгать в высоту против замечательных девушек. Это будет весело. На старте я постараюсь сосредоточиться не на том, чтобы подталкивать себя к тому, как высоко можно прыгнуть или победить, а на том, чтобы просто воспринимать и чувствовать всё почти как ребёнок. Я не совсем уверена, но с нетерпением жду выступлений", – поделилась своими ожиданиями Олислагерс.

Ранее стало известно, как букмекеры оценили шансы Магучих выиграть "золото" первого в истории абсолютного чемпионата мира по легкой атлетике.

Как сообщал OBOZ.UA, Ярослава Магучих после "серебра" в финале Бриллиантовой лиги резко отреагировала на критику украинцев.

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