Не единоличная фаворитка: букмекеры оценили шансы Магучих выиграть абсолютный ЧМ

Мировая рекордсменка в прыжках в высоту Ярослава Магучих считается одной из главных претендентов на победу на первом в истории абсолютном чемпионате мира, который 11 сентября стартует в Будапеште. Нашу страну в столице Венгрии в секторе будут представлять сразу три спортсменки – вместе с днепрянкой выступят Юлия Левченко и Ирина Геращенко.

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Букмекеры считают Магучих и австралийку Элеанор Паттерсон, которая находится в фантастической форме, основными фаворитами. Ставки на то, что кто-то из них завоюет "золото", принимаются с одинаковым коэффициентом 2,625. Следом идет Никола Олислагерс, на победу которой предлагается индекс 3,25.

А вот все остальные пять участниц чемпионата сильно отстали. Показатели на итоговый триумф Геращенко достигают уровня 21,00. Итоговая победа сербки Ангелины Топич оценивается котировкой 26,00.

Замыкают список претендентов на "золото" в Будапеште Левченко (34,00), Мария Жодзик из Польши (67,00) и Ламара Дистин из Ямайки 101, 00).

Отметим, что на минувших выходных Магучих стала вице-чемпионкой Бриллиантовой лиги, проиграв первенстве Паттерсон. До этого австралийка обыграла нашу спортсмену и на этапе Континентального тура в Германии.

Как сообщал OBOZ.UA, Ярослава Магучих после "серебра" в финале Бриллиантовой лиги резко отреагировала на критику украинцев.

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