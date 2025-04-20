Не смог сдержаться. На камеру попал поступок Срны после того, что случилось в сенсационном матче с 'Колосом'. Видео

19 апреля "Шахтёр" потерпел сенсационное поражение в домашнем матче 25-го тура УПЛ, уступив "Колосу" со счётом 2:4. Один из ключевых эпизодов произошёл на 59-й минуте и вызвал бурную реакцию со стороны клуба из Донецка.

Видео дня

Полузащитник "горняков" Артём Бондаренко забил гол, который мог изменить ход встречи. Однако после почти десятиминутного просмотра ВАР взятие ворот было отменено из-за офсайда у Марлона Гомеса в момент удара Георгия Судакова. От момента гола до финального решения судей прошло 9 минут 53 секунды – за это время счёт оставался 2:1 в пользу "Колоса".

Эмоции спортивного директора "Шахтёра" Дарийо Срны сразу попали в объективы камер. Хорват сначала лишь качал головой, пытаясь осознать происходящее, а затем его лицо отразило всю палитру разочарования.

Он прекрасно понимал, что отменённый гол стал поворотным моментом игры, а итоговое поражение практически лишило команду шансов на чемпионство.

Видео с реакцией Срны быстро разошлось в сети, став символом непростого вечера для донецкого клуба.

После этого поражения "Шахтер" отпустил лидирующее "Динамо" на 10 очков.

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