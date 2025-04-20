Не смог сдержаться. На камеру попал поступок Срны после того, что случилось в сенсационном матче с "Колосом". Видео
19 апреля "Шахтёр" потерпел сенсационное поражение в домашнем матче 25-го тура УПЛ, уступив "Колосу" со счётом 2:4. Один из ключевых эпизодов произошёл на 59-й минуте и вызвал бурную реакцию со стороны клуба из Донецка.
Полузащитник "горняков" Артём Бондаренко забил гол, который мог изменить ход встречи. Однако после почти десятиминутного просмотра ВАР взятие ворот было отменено из-за офсайда у Марлона Гомеса в момент удара Георгия Судакова. От момента гола до финального решения судей прошло 9 минут 53 секунды – за это время счёт оставался 2:1 в пользу "Колоса".
Эмоции спортивного директора "Шахтёра" Дарийо Срны сразу попали в объективы камер. Хорват сначала лишь качал головой, пытаясь осознать происходящее, а затем его лицо отразило всю палитру разочарования.
Он прекрасно понимал, что отменённый гол стал поворотным моментом игры, а итоговое поражение практически лишило команду шансов на чемпионство.
Видео с реакцией Срны быстро разошлось в сети, став символом непростого вечера для донецкого клуба.
После этого поражения "Шахтер" отпустил лидирующее "Динамо" на 10 очков.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!