'Шахтер' потерпел сенсационное поражение в УПЛ, пропустив 4 гола от сельского клуба из Киевской области. Видео

Донецкий "Шахтёр" в домашнем матче на "Арене Львов" уступил "Колосу" со счётом 2:4 в матче 26-го тура украинской Премьер-лиги. Команда из села Коваливка Киевской области показала эффективную игру на флангах и наказала "горняков" за провалы в обороне.

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Перед этой игрой никто из букмекеров не верил в победу хозяев. На победу подопечных Руслана Костышина принимались ставки с коэффициентом больше 11.

Первый тайм начался активно для обеих команд, но первыми отличились гости — на 27-й минуте Рапай пробил с линии штрафной, и мяч влетел в ближний угол, оставив Фесюна без шансов.

Уже через 12 минут Велетень навесил с фланга, а Цуриков удвоил преимущество — после продолжительной проверки ВАР гол был засчитан.

Под конец тайма "Шахтёр" сумел сократить отставание: Эгиналду выиграл верховое единоборство и скинул мяч на Марлона Гомеса, который забил эффектным ударом через себя — 1:2.

Во втором тайме "Шахтёр" усилил давление, создал несколько опасных моментов и даже сравнял счёт усилиями Бондаренко — но после многострадальной проверки ВАР гол не был засчитан из-за офсайда. Колос продолжал грамотно обороняться, а на 84-й минуте провёл результативную контратаку: Алефиренко прорвался по флангу и отдал точный пас на Велетня — 3:1.

Финальные минуты прошли в напряжённой борьбе, и счёт остался бы прежним если б не ошибка голкипера "Колоса", который в своей штрафной сбил Траоре. Кевин точно реализовал пенальти.

В заключительные секунды подопечные Марино Пушича попытались устроить штурм ворот гостей, но в итоге пропустили острую контратаку, которую точным ударом замкнул Боливар.

После этого поражения "Шахтер" отпускает лидирующее "Динамо" на 10 очков и практически прощается с надеждами на чемпионство.

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