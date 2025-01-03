'Не следует ждать': IBU поставил жирный крест на сборной России по биатлону

Сборную России по биатлону не вернут в международные турнире ни в ближайшие месяце, ни в более отдаленной перспективы. Вопрос допуска представителей РФ к соревнованиям даже не стоит на повестке дня, а к нему смогут вернуться только после окончания войны в Украине.

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Об этом порталу "ВсеПроСпорт" заявил глава департамента коммуникации Международного союза биатлонистов (IBU) Кристиан Винкле. По его словам, Союз биатлонистов России (СБР) обязан соответствовать принципов IBU, а со стороны РФ пока не видно желания соблюдать международные правила.

"На Конгресс IBU в сентября 2024 года в Белграде данный вопрос даже не рассматривался. В связи с этим в ближайшие недели, месяцы или даже более длительный срок не следует ждать никаких действий. Что-то может измениться только после окончания войны. Решение было принято до дальнейшего уведомления, чтобы гарантировать безопасность и целостность таких мероприятий. Одним из важнейших критериев является дистанцирование от войны на Украине, никто из должностных лиц или спортсменов не должен быть активно вовлечен в российские вооруженные силы и не должен принимать никакого участия в происходящем", – сказал функционер.

Отметим, что ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев предрек "полный паралич" российскому биатлону из-за санкций.

Как сообщал OBOZ.UA, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева предложила россиянам потерпеть, пока не наступит лучшее время.

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