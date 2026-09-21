"Не представляю матч Украина-Россия при таком количестве смертей": тренер Украины рассказал за рубежом о преступлениях РФ и огромной ошибке с ее возвращением

Тренер сборной Украины по волейболу Рауль Лосано не понимает, как страну-агрессора Россию можно возвращать на международные соревнования в то время, когда в нашей стране ещё в полном разгаре идёт кровавая война, развязанная РФ. И эта ситуация, по мнению аргентинского специалиста, совершенно не похожа на противостояние между Израилем и Ираном.

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Кроме того, после допуска мужской сборной России в Лигу Наций-2027 Лосано прокомментировал возможность встречи с террористами на площадке.

"Я даже не представляю, как может состояться матч Украина–Россия при таком количестве смертей, разрушений и насилия. Я не могу себе этого представить, учитывая, что восемь тысяч детей, похищенных с юга Украины, были переданы в российские семьи. Всё это преступление против человечности", — подчеркнул наставник "сине-жёлтых" в беседе с журналистом польского издания Przegląd Sportowy Onet.

"Прежде всего, давайте определим, что происходит в Украине. Давайте говорить не о войне между враждующими государствами, а о вторжении одной страны в другую. Россия насильственно оккупировала до 20 процентов территории Украины. Давайте также помнить, что в обеих странах на обеих территориях проживает много смешанных семей. Это не похоже на войну между Израилем и Ираном", – сказал Лосано в интервью.

Потенциально россияне могли бы выступить и на чемпионате мира-2027, поскольку Международная федерация волейбола (FIVB) сохраняет за ними третье место в мировом рейтинге. Но представители страны-террористки сами отказались от участия. И, скорее всего, именно из-за того, что чемпионат мира принимает Польша.

Лосано даже не представляет, как бы это выглядело, если бы они не снялись с чемпионата мира: "Возможно, найдутся группы болельщиков, которые будут считать российских волейболистов представителями Путина, и кто знает, какую реакцию это вызовет".

"Я не могу представить, чтобы россияне вернулись к соревнованиям, пока продолжается вторжение. Это также нельзя сделать после его завершения, словно щелкнув пальцами, чтобы все забыли о том, что происходило в течение последних четырех с половиной лет. Всемирная федерация совершает огромную ошибку, допуская россиян, когда окончательного прекращения огня еще не было", — пояснил тренер.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что известный волейболист попал под вражеский обстрел и месяц считался пропавшим без вести в Донецкой области.

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