Сборная России официально устроила бунт из-за Польши и отказалась участвовать в чемпионате мира по волейболу

Мужская сборная России по волейболу не сыграет на чемпионате мира 2027 года, несмотря на начавшийся процесс возвращения российских команд на международную арену. Решение об отказе от участия российская федерация приняла самостоятельно и уже уведомила об этом Международную федерацию волейбола (FIVB).

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FIVB сообщила, что после консультаций с заинтересованными сторонами подтвердила допуск мужской и женской сборных России к розыгрышу Лиги наций 2027 года. Российские команды получили право выступить как самые высокорейтинговые сборные среди тех, кто еще не квалифицировался на турнир.

Из-за возвращения российских команд соревнования в 2027 году будут расширены с 18 до 19 участников в мужской и женской категориях. Это также позволит сохранить места для женской сборной Словении и мужской команды Финляндии, которые заслужили квалификацию по спортивному принципу.

Одновременно FIVB подтвердила, что Всероссийская федерация волейбола официально уведомила об отказе мужской сборной России участвовать на чемпионате мира 2027 года.

По данным польских медиа, причиной такого шага стало нежелание российской стороны выступать на турнире, который пройдет в Польше. В FIVB эту информацию не комментировали.

Также международная федерация продолжает обсуждать с организаторами соревнований и национальными федерациями возможность участия женской сборной России в Кубке мира 2027 года.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Польской федерации волейбола Себастьян Свидерский заявил, что сборная России не сможет выступить на территории страны. По его словам, российские спортсмены не получат визы и разрешения на пребывание в Польше, несмотря на решение Международной федерации волейбола (FIVB) вернуть команды РФ на международные турниры.

Мужской чемпионат мира по волейболу должен состояться в сентябре 2027 года. Турнир пройдет в пяти польских городах: Гданьске, Катовице, Лодзи, Ольштыне и Кракове.

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