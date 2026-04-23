'Не может бодибилдер иметь справку про нетрудоспособность'. Командир 'Ахиллеса' про мобилизацию и изменения в бронировании

Командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко прокомментировал мобилизацию, проблемы с бронированием и случаи злоупотреблений. Военный также оценил эффективность текущего подхода к рекрутингу и указал на снижение доверия среди граждан.

На Youtube-канале "Воин Воли" он заявил, что система бронирования должна быть прозрачной и справедливой, без исключений по сомнительным основаниям.

"Не должно быть так, что парень, который показывает результаты на всемирных соревнованиях по бодибилдингу - имеет справку о нетрудоспособности или имеет бронирование под каким-то соусом абсолютно непонятным", – заявил комбриг.

Федоренко отдельно отметил, что стратегия с обновлением данных и возможностью самостоятельно выбрать воинскую часть не дала ожидаемого результата. Он подчеркнул: пока устранялись риски попасть не на ту должность или в неподходящее подразделение, уровень доверия к системе.

Отметим, что в летом прошлого года в Киеве разгорелся скандал вокруг фотосессии группы бодибилдеров на фоне здания городской администрации. Поводом для обсуждений стало то, что съемка проходила рядом с баннером в поддержку пленных защитников "Азовстали".

Видео было опубликовано 28 июля в TikTok-аккаунте rogalik_16. На кадрах несколько молодых спортсменов позируют, демонстрируя мышцы, а за их спиной виден плакат с надписью "Azovstal — free Mariupol defenders". Автор ролика подписал публикацию словами: "Мы не просто качаемся — мы тянем за собой покоління".

