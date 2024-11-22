'Не могли вместе. Даже не спрашивайте': Харлан рассказала об отношениях с женихом и подготовке к свадьбе

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Харлан призналась, что пока не знает, когда состоится ее свадьба с итальянским фехтовальщиком Луиджи Самеле. 34-летняя саблистка также вспомнила о том, как подготовка к Играм 2024 года в Париже повлияла на взаимоотношения между партнерами.

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Об этом Харлан рассказала в интервью YouTube-каналу Владимира Ярославского. Самая титулованная украинская спортсменка в истории Олимпиад отметила, что сейчас поставила на паузу свою карьеру и решила посвятить себя личной жизни, в которой произойдут серьезные перемены.

"Мы вместе 6,5 лет. С одной стороны мы друг друга очень хорошо чувствуем. Но перед Олимпиадой вместе сидели и не могли провести вместе время. Потому что мы готовимся к очень нервным соревнованиям. Это такое напряжение... Сейчас мы обручены. Готовимся к свадьбе. Еще не решили, когда это будет, даже не спрашивайте. Проект – это семья. Я дала себе время. Сейчас хочу дать себе время для личной жизни", – сказала Харлан.

Недавно Ольгу шокировала новость о ее смерти, которую запустили в социальной сети Facebook. Из-за этого саблистка обратилась к соотечественникам и призвала их тщательно проверять информацию, ведь множество людей поверили в откровенный фейк.

Как сообщал OBOZ.UA, Ольга Харлан назвала имя спортсмена, с которой у нее есть заочное соревнование.

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