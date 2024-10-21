Как выглядит жених Харлан из Италии, который сделал украинке предложение

Самая титулованная украинская спортсменка на Олимпийских играх Ольга Харлан вскоре должна выйти замуж. Избранником фехтовальщицы из Николаева станет итальянец Луиджи Самеле, который недавно сделал нашей соотечественнице предложение, на которая та ответила согласием.

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Самеле также занимается фехтованием на саблях, в секцию по которому он пришел ребенком. 37-летний уроженец Фоджи является мультимедалистом Олимпийских игр. В его активе две "бронзы" и два "серебра" Лондона-2012, Токио-2020 и Парижа-2024.

Ольга и Луиджи начали встречаться в 2018 году, когда украинка уже находилась в бракоразводном процессе со своим первым мужем фехтовальщиком Дмитрием Бойко. Харлан отмечала, что до этого обращала внимание на итальянца, который проявлял знаки внимания.

"Я всегда знала, что есть такой Луиджи Самеле, итальянец, хороший спортсмен, фехтовальщик и симпатичный парень. В 2017 году я долго не видела своего мужа. И ездила на турниры с подругой, но не фехтовать, а просто посмотреть, развлечься. У меня как раз было свободное время. И на каких-то соревнованиях мы с Джи поговорили", – рассказывала Харлан в интервью DOROTYE.

После полномасштабного вторжения России в Украину Луиджи помог Ольге вывезти из-под ракетных ударов и бомбардировок сестру и племянника.

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