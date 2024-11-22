'До какого-то момента были на равных': Харлан назвала спортсмена, с которым устроила 'зарубу'

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Харлан призналась, что соревнуется с гимнастом Олегом Верняевым в количестве национальных наград. С улыбкой на лице 34-летняя спортсменка отметила, что сейчас она опережает своего коллегу в частоте завоевания звания лучшего атлета месяца в Украине.

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Об этом Харлан рассказала в интервью YouTube-каналу Владимира Ярославского, комментируя ситуацию с конкуренцией между спортсменами. По словам представительницы Николаева, внутри фехтовальной сборной девушки поддерживают очень хорошие отношения, перенимая друг у друга сильные качества.

"В команде женской сабельной у нас все очень классно. Мы как семья, могу сказать, что как лучшие друзья. Если бы этого не было, нам не удалось выиграть Олимпиаду. Но у меня есть какое-то такое соревнование с Олегом Верняевым, с которым мы соревнуемся в наградах спортсмену месяца. До какого-то момента мы были на равных, у нас было по 12 наград, а сейчас я немного вышла вперед, у меня 14", – поделилась Ольга.

Недавно Ольгу шокировала новость о ее смерти, которую запустили в социальной сети Facebook. Из-за этого саблистка обратилась к соотечественникам и призвала их тщательно проверять информацию, ведь множество людей поверили в откровенный фейк.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт ответил на вопрос о завершении Ольгой Харлан профессиональной карьеры.

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