Олимпийский чемпион Евгений Редькин возмутился позицией Международного союза биатлонистов (IBU), который не рассматривает вопрос возвращения россиян в свои турниры. Победитель Игр-92 в Альбервиле обвинил руководство организации во всех бедах представителей РФ в спорте.

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Об этом Редькин заявил в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Бывший биатлонист в характерном для россиян нелепом стиле повторил штампы кремлевской пропаганды о нелюбви к россиянам, забыв не только о войне, которую страна-агрессорка развязала против Украины, но и постоянных манипуляциях с допингом.

"Позиция IBU не меняется, потому что в руководстве сидят одни русофобы – норвежцы, шведы, американцы. Издревле они не любят Россию. В ближайшее время не приходится рассчитывать на то, что изменится их мнение. Если только не поменяется политическая обстановка. Вполне можем пропустить и Олимпийские игры, к сожалению. Думаю, что к июню уже будет конкретика, едем ли мы на Игры или нет. Все будет зависеть от внешнеполитических переговоров", – сказал Редькин.

Ранее олимпийский чемпион и ярый Z-патриот Александр Тихонов внезапно выдал правду о россиянах, которые, по его словам, сами уничтожают самих себя.

Как сообщал OBOZ.UA, в середине января российская пропаганда разразилась хамством и оскорблениями в адрес звезд биатлона Терьей Бе, Йоханнеса Бе и Стурлу Легрейда после того, как они сфотографировались с флагом Украины.

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