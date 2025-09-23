УкраїнськаУКР
"Не готова играть, поэтому заканчиваю". Свитолина опубликовала свое прощальное заявление

Первая ракетка Украины Элина Свитолина попрощалась с фанатами, объявив о досрочном завершении сезона. 31-летняя теннисистка объяснила решение эмоциональным и психологическим состоянием, признавшись что в последнее время не чувствует себя готовой выходить на корт.

"Я не в том эмоциональном состоянии, чтобы играть, поэтому заканчиваю сезон здесь", — написала спортсменка в соцсетях. Она подчеркнула, что теннис для неё никогда не сводился к деньгам или рейтингам, а всегда был борьбой и полной самоотдачей. Сейчас же одесситка ощущает, что не может реализовать это на нужном уровне.

По словам Элины, каждый день не обязан быть продуктивным и полным сил, и признание слабости не делает человека уязвимым. Свитолина отметила, что ей необходимо время на восстановление и перезагрузку, чтобы вернуться сильнее и снова показывать максимум ради болельщиков, игры и самой себя.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Элина Свитолина эмоционально отреагировала на драматичное поражение сборной в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг против Италии, который проходит в Китае. Желто-синяя команда была близка к историческому выходу в финал, но в решающие моменты украинкам не хватило стабильности.

