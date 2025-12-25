'Не его обязанность': Леоненко назвал единственного футболиста 'Динамо', который не заслуживает хейта

Бывший футболист киевского "Динамо" Виктор Леоненко назвал всех игроков нынешней команды абсолютным провалом в первой половине нового сезона. При этом экс-форвард выделил защитника "бело-синих" Александра Караваева, который был единственным светлым пятном в составе столичного клуба.

Видео дня

Об этом Леоненко заявил в интервью изданию "Украинский футбол". Лучший игрок национального чемпионата 1992-1994 годов подчеркнул, что "Динамо" выглядело просто отвратительно, а бывшему главному тренеру киевлян Александру Шовковскому нужно было уходить, не дожидаясь отставки.

"Кто не оправдал ожиданий? Все игроки "Динамо", кроме Караваева. Тот хоть забивал, когда выходил, хотя это не его обязанность. Он вообще не защитник, а полузащитник, поэтому и забивает, а отбирать не умеет. Шансов на чемпионство нет никаких. Думаю, "Динамо" будет бороться с "Полесьем" за третье место. Хотя у нас все команды практически одинаковые. За половину первого круга "Динамо" набрало всего шесть очков. Да Шовковскому не уходить, а бежать надо было из футбола после такого!" – сказал Леоненко.

Ранее стало известно, где Шовковский собирается продолжить работу после отставки из "Динамо" в конце ноября.

Как сообщал OBOZ.UA, легендарному футболисту киевского "Динамо" Андрею Ярмоленко предложили покинуть Украину и перейти в иностранный клуб.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!