Стало известно, где продолжит карьеру Шовковский после отставки с поста тренера 'Динамо'

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский не собирается продолжать свою карьеру в каком-либо другом украинском клубе. После отставки с поста наставника "бело-синих" легендарный вратарь хочет остаться в структуре столичной команды.

Видео дня

Об этом в эфире своего YouTube-канала рассказал известный журналист и комментатор Игорь Цыганык. Представитель СМИ отметил, что пока непонятно, в каком качестве Шовковский продолжит работать в киевском "Динамо" и чем оно вообще может быть сейчас полезен клубу.

Цыганык добавил, что не представляет, как на данном этапе руководство "бело-синих" может задействовать легенду клуба. Более того, по мнению, журналиста, Шовковскому следовало бы искать тренерскую должность в другой команде, так как у него богатый опыт работы с разными специалистами, начиная игру под руководством легендарного Валерия Лобановского.

Ранее инсайдер Игорь Бурбас информировал, что бывший наставник "Динамо" намерен продолжить тренерскую деятельность, но сделать это в команде, которая будет ставить перед собой самые высокие цели.

Напомним, что Шовковский привел "Динамо" к золотым медалям чемпионата Украины сезона-2024/2025. Однако тренер не сумел удержать планку и осенью его команда откровенно посыпалась как в национальном первенстве, так и в европейских клубных турнирах. После поражения от кипрской "Омонии" в Лиге конференций президент "бело-синих" объявил об отставке наставника и назначении на его место Игоря Костюка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!