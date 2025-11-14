Где смотреть Украина – Исландия: расписание трансляций матча за плей-офф отбора ЧМ-2026 по футболу

Сборная Украины по футболу в воскресенье, 16 ноября, проведет решающий матч отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. Подопечные тренера Сергея Реброва в лобовом противостоянии разыграют путевку в плей-офф квалификации к мундиалю с Исландией.

Встречу принимает стадион "Легия" в Варшаве. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Исландия. Время начала – 19:00 по киевскому времени.

Поединок покажет видеосервис MEGOGO на канале "Megogo Футбол 1" вместе с традиционной студией и экспертами. Также прямой эфир можно будет увидеть бесплатно в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях на "Megogo Спорт". Региональные каналы "Суспільного" трансляцию не покажут – такие матчи там прекращены с марта 2025 года.

Перед поединком в столице Польши обе команды набрали по семь очков, однако исландцы опережают наших футболистов благодаря лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Таким образом, чтобы оказаться на втором месте, которые дает право сыграть в стыковых матчах отбора ЧМ, "сине-желтым" необходимо только выигрывать.

В первой встрече в Рейкьявике подопечные Реброва в зрелищном стиле обыграли оппонента со счетом 5:3. Накануне сборная Украины потерпела фиаско в Париже, проиграв Франции 0:4.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ответил на вопрос, почему его команда ни разу не ударила по воротам в матче с Францией.

