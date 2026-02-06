Названа украинка, которая первой стартует на ОИ-2026: кто она, как выглядит, когда и во сколько смотреть ее выступление

Украинская фристайлистка Катерина Коцар станет первой представительницей нашей страны, которая выйдет на официальный старт Олимпийских игр 2026 года в Милане. 25-летняя спортсменка впервые в истории "сине-желтых" отобралась на главный турнир четырехлетия сразу в двух дисциплинах.

Об этом информирует "Суспильне Спорт". Уроженка Киева в субботу, 7 февраля, выйдет на квалификацию в слоупстайле. Начала соревнований запланирована на 11:30 по столичному времени. Также Катерина выступит на ОИ в бигэйре – в этой дисциплине она добыла в нынешнем сезоне дебютную медаль на этапе Кубка мира.

"Я в восторге. На самом деле я считаю победой уже то, что наконец есть украинский флаг в стартлисте на Олимпийских играх в слоупстайле и бигэйре. Очень рада, что нам удалось попасть на Олимпиаду. Постараюсь наслаждаться этим процессом и в конце концов показать что-то хорошее. Волнение? Конечно, есть, перед каждыми соревнованиями оно присутствует. Где-то начинаешь думать о каких-то ошибках, что когда-то где-то там ты падала. Это неотъемлемый тоже процесс, но боремся с ним", – сказала Коцар.

Отметим, что всего на Играх-2026 в Милане выступят 46 украинцев. Наша страна будет представлена в 11 видах спорта из 16, а наибольшее количество наших соотечественников выйдут на биатлонную и саночную трассы.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне официального старта через пять минут после начала пришлось остановить первые соревнования на Олимпийских играх 2026 года.

