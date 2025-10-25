Названа федерация, которая допустила Россию к Олимпиаде-2026

Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил, что спортсмены из России и Беларуси смогут участвовать в олимпийской квалификации под нейтральным статусом. Решение касается трёх дисциплин: фигурного катания, конькобежного спорта и шорт-трека.

В ISU уточнили, что речь идёт только о турнирах, входящих в систему отбора на Игры-2026: "Нейтральные атлеты из России и Беларуси, согласно правилам, на данный момент могут участвовать в олимпийской квалификации по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку. Для других международных соревнований продолжают действовать текущие ограничения".

При этом Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) заняла противоположную позицию. Совет FIS подтвердил, что российские и белорусские спортсмены не будут допущены ни к одним международным стартам, включая участие в статусе нейтральных атлетов. Это решение означает, что они не смогут выступить на Олимпиаде-2026 в соревнованиях по лыжным гонкам, прыжкам с трамплина, двоеборью, горнолыжному спорту, фристайлу и сноубордингу.

Ассоциация лыжных видов спорта России выразила "глубокое разочарование" позицией FIS, обвинив организацию в дискриминации и нарушении принципа политической нейтральности, закреплённого в её уставе.

Отметим, что на Играх в Париже от РФ выступали 15 спортсменов, которые взяли только одну медаль. Ранее президент Владимир Зеленский призвал новое руководство МОК не допускать россиян к Играм-2026 в Милане. До этого РФ отстранили от турнира в хоккее, биатлоне, лыжных гонках, командных соревнованиях в фигурном катании.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова обратилась к МОК и цинично обвинила Украину в том, что наша страна всячески мешает допуску спортсменов из РФ к международным турнирам.

