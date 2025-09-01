'Держать дистанцию с этим злом': Зеленский призвал МОК не пускать россиян на Олимпиаду-2026

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президенткой Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри. Глава государства отметил важность продолжения санкции в отношении российских спортсменов в то время, пока Кремль не демонстрирует никаких намерений завершить войну против нашей страны.

Видео дня

Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале. Он напомнил, что в будущем году в Италии состояться зимние Олимпийские игры, которые путинский режим и его приспешники, как и любое спортивное событие, использует в своих пропагандистских целях.

"Каждое спортивное событие, к которому российское государство дотягивается, оно всегда пытается выкрутить в пользу своей государственной пропаганды, а это пропаганда ненависти и войны. Поэтому надо держать дистанцию между спортивным движением и этим российским злом. Говорили, в частности, о подготовке к зимней Олимпиаде-2026 в Италии. Не только мы в Украине, но и многие другие страны, защищающие жизнь, одинаково рассчитывают, что МОК сохранит принципиальную позицию, которая была во время Олимпиады в Париже и в отношении агрессивной России, и в отношении ее сообщницы Беларуси", – подчеркнул президент.

Ранее Ковентри взбесила россиян заявлением о том, что представителей страны-агрессора пустят на Олимпиаду-2026 на тех же условиях, что и к Играм-2024 в Париже. Тогда россиян допустили в так называемом нейтральном статусе и на жестких условиях, которые касаются отношения к Минобороны РФ, силовым структурам. В результате в столицу Франции отправились лишь 15 атлетов.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова обратилась к МОК и цинично обвинила Украину в том, что наша страна всячески мешают допуску спортсменов из РФ к международным турнирам.

