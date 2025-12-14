NAVI не пробились в финал киберспортивного турнира: сколько заработали бы за победу

Украинцы из киберспортивной команды NAVI не пробились в финал турнира Starladder Budapest Major 2025. В трех матчах по Counter-Strike 2 проиграли команде Faze Clan из США.

Первую карту Ancient "рожденные побеждать" уверенно довели до победы со счетом 13:5. Однако уступили на следующих двух – Nuke (13:11), Inferno (13:8).

Особенно нервной была игра на Nuke, где украинцы сначала лидировали, однако потеряли преимущество после смены сторон.

В другом полуфинале французы из команды Vitality в нервном матче выиграли у сербской команды Spirit. Им понадобилось отыграть две карты, чтобы выявить победителя.

Турнир в Будапеште последний в этом году из крупных. Финал состоится в воскресенье 14 декабря в 18:00. Призовой фонд турнира – 1,2 млн долларов. Победитель заберет 500 тыс. долл.

