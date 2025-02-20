Дуэль Лиги чемпионов завершилась со счетом 10:0. Видео

Французский "Пари Сен-Жермен" устроил настоящий разгром своим соседям из "Бреста" в стыковых матча Лиги чемпионов. Подопечные тренера Луиса Энрике не оставили не единого шанса соперникам, оформив одну из крупнейших побед в турнире по итогам двух поединков – 10:0.

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В первом выездном матчи парижане отправили в ворота бретонцев три безответных мяча. Голами отличились полузащитник Витинья, реализовавший пенальти, и форвард Усман Дембеле, на счету которого дубль.

На своем стадионе ПСЖ и вовсе смел "Брест" с поля – 7:0. При этом очень любопытным является тот факт, что точные удары нанесли семь разных футболистов – защитник Нуно Мендеш, полузащитники Хвича Кварацхелия, Витинья и Сенни Меюлю, а также форварды Дезире Дуэ, Гонсалу Рамуш и Бредли Берколя.

Таким образом, парижане уверенно забрали путевку в 1/8 финала. На этой стадии турнира их соперниками cтанут английский "Ливерпуль" или каталонская "Барселона". Пары будут определены жеребьевкой, которая состоится в пятницу, 21 февраля, и начнется в 13:00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZ.UA, мадридский "Реал" не оставил шансов "Манчестер Сити" в стыковых матчах Лиги чемпионов, забив шесть голов.

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