Национальный олимпийский комитет Украины отметил 34-ю годовщину основания

Президент НОК Украины Вадим Гутцайт поздравил украинцев с 34-й годовщиной создания организации, которая более трех десятилетий развивает олимпийский спорт в стране. В своей речи он подчеркнул, что Комитет объединяет поколения спортсменов, тренеров, специалистов и всех, кто верит в ценности олимпизма и силу спорта менять мир к лучшему.

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Гутцайт выразил благодарность всем, кто внес вклад в историю украинского олимпийского движения. Он отметил усилия основателей, тренеров, спортсменов, журналистов и партнеров, которые помогли Украине заявить о себе на мировой арене.

"Особые слова благодарности адресую нашим защитникам и защитницам, защищающим мирное небо над Украиной. Благодаря вашей преданности и героизму украинские спортсмены могут выступать на международной арене, демонстрируя волю к победе и несокрушимый дух нашего народа", – цитирует Вадима Марковича пресс-служба НОК.

Президент НОК также напомнил об успехах Украины на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Украинские спортсмены завоевали 12 медалей — 3 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые, что стало лучшим результатом по количеству "золота" за последние 12 лет. Эти достижения символизируют дух борьбы, который вдохновляет и укрепляет единство всей страны.

Олимпийский спорт, по словам Гутцайта, — это не только о соревнованиях, но и о единении, поддержке и вдохновении. Он дает украинцам веру в будущее и мотивацию преодолевать любые трудности. Олимпийское движение помогает сохранять дух нации и строить светлое завтра.

В завершение поздравления Вадим Гутцайт пожелал всем мира, добра и новых побед. Он выразил надежду, что спортивные достижения украинцев продолжат вдохновлять нацию и укреплять ее единство.

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