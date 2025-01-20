Где смотреть первый матч 'Динамо' в Лиге Европы в 2025 году: расписание трансляций

Киевское "Динамо" во вторник, 21 января, проведет исторический для себя матч Лиги Европы. Подопечные тренера Александра Шовковского впервые сыграют в континентальных турнирах уже в середине первого месяца года. Соперником украинцев будет один из лидеров турнира стамбульский "Галатасарай".

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Встреча состоится на стадионе "Али Сами Йен". OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Галатасарай" – "Динамо". Время начала – 17:30 по киевскому времени.

Прямой эфир матча в Украине будет доступен на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до игры и сразу после окончания встречи состоится традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Букмекеры практически не оставляют шансов киевлянам. Ставки на их победу принимаются с впечатляющим коэффициентом 13,00. Ничья оценивается котировкой 7,00. А показатели на успех хозяев поля достигают уровня 1,20.

Команды еще никогда не пересекались в еврокубках. В нынешнем розыгрыше Лиги "Галатасарай" занимает шестое место в общей турнирной таблице, набрав 12 очков. Киевляне уже потеряли все шансы на выход в плей-офф, проиграв все матчи с общим счетом 1:15.

Как сообщал OBOZ.UA, президент киевского "Динамо" Игорь Суркис выступил с жесткими заявлением после ухода одного из футболистов команды.

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