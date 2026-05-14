'Накрыл тотально': российская чемпионка ОИ заявила, что РФ погружается в мрак

Российская олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун назвала настоящим мраком репрессии и запреты в стране-агрессорке. По словам 30-летней уроженки Москвы, диктаторский режим Владимира Путина убивает в РФ свободы, раз за разом пробивая дно новыми ограничениями для граждан.

Об этом Мамун заявила в интервью журналисту Вите Кравченко, который выложил видео разговора со спортсменкой на своем канале на видеохостинге YouTube. Победительница Игр в Рио-2016 добавила, что ее невероятно пугает и расстраивает безразличная реакция российского общества.

"У меня ощущение, что у нас становится все хуже, хуже и хуже. Здесь ограничения, там ограничения. Здесь жалобы, тут жалобы. Насилие – это мрак. Запрет каких-либо прав – это тоже мрак. Я не хочу, чтобы этот мрак накрыл нас тотально. Я боюсь, что это произойдет. Это уже происходит. У людей нет доступа в интернет. Только к сотовой связи и звонкам. В некоторых случаях даже ее нет. Я не хочу к этому привыкать. Так быть не должно. Этот конформизм меня пугает. Пугает быстрая адаптация людей. Это даже не адаптация, это смирение", – сказала Мамун.

Маргарита также выступила против войны в Украине и призвала немедленно завершить агрессию, которую против нашей страны развязала РФ.

