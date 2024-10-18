'Наконец-то в Украине узнают!' Магучих разоткровенничалась о победе на Олимпиаде-2024

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих назвала Париж городом, который сильно повлиял не только на ее карьеру, но и жизнь. После того, как 23-летняя уроженка Днепра установила в столице Франции мировой рекорд, а затем взяла "золото" Игр-2024, она стала очень популярной в Украине.

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Об этом Магучих рассказала в эксклюзивном блиц-интервью OBOZ.UA. При этом она особо подчеркнула, что самым любимым местом для нее на всей планете остается родной Днепр, ведь в этом городе она родилась, росла, делала первые шаги в профессиональном спорте

"На самом деле Париж частично тоже такой город, который меняет жизнь, поэтому мировой рекорд и победа на Олимпиаде дали мне толчок и открыли больше возможностей. И многие стали меня узнавать. Наконец-то меня в Украине узнают прохожие! Я очень рада этому. Поэтому Париж стал такой частью популяризации спорта в Украине. А город моего сердца, конечно, Днепр. Потому что я там родилась, жила, росла и сейчас жду, когда могу вернуться туда благодаря нашим защитникам. Сложно", – поделилась откровениями спортсменка.

Ранее легкоатлетка и мировая рекордсменка в прыжках в высоту вспомнила о реакции воинов ВСУ на ее донаты после Олимпиады-2024.

Напомним, OBOZ.UA показал редкие фото Ярославы Магучих в школьном возрасте, а также рассказывал, как спортсменку позвали замуж.

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