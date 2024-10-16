'Там есть крысы'. Магучих – о лучшем городе для любви, идеале украинки и чего не нужно делать в Париже

Париж стал действительно знаковым местом для известной украинской прыгуньи в высоту Ярославы Магучих, ведь летом она установила там мировой рекорд и выиграла свои первые Олимпийские игры. И хотя атлетка не успела посетить в столице Франции ни одного музея, вернулась домой действительно известной – в Украине ее наконец-то начали узнавать прохожие.

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В разговоре с OBOZ.UA олимпийская чемпионка прошла блиц, связанный с Парижем, где одержала свои самые громкие победы.

– С чего начинается Париж?

– С Эйфелевой башни (улыбается). На самом деле, Париж запомнится, потому что там я установила мировой рекорд и добыла в борьбе свое первое "золото" Олимпийских игр, поэтому этот город навсегда останется в моем сердце.

– Есть известное выражение: "Увидеть Париж и умереть!" А в вашем случае – увидеть Париж и...?

– Увидеть Париж и все же посетить местные музеи (смеется). Я снова в них так и не попала. Но понимаю, что это произойдет потом, когда будет еще один отпуск. Тогда я приеду и все посмотрю.

– Что обязательно нужно сделать в Париже?

– Поесть круассанов и выпить вкусный кофе. Но найти такое кафе, где круассаны действительно вкусны. Я здесь ориентируюсь на отзывы парижан, и нашла одно такое место в центре.

– Что бы никогда не сделали или не советовали делать в Париже?

– У меня нет каких-то табу. В Париже можно делать все, но осторожно, потому что там есть крысы.

– Говорят, что Париж – это праздник, который всегда с тобой. А что для вас настоящий праздник?

– Ну, для меня праздник – это Олимпийские игры, потому что я собственно настраивалась на них, как на праздник спорта. И, в принципе, так оно и есть. Мы ведь прыгаем, а люди, которые не интересовались спортом до этого, приходят и покупают билеты, чтобы посмотреть чтоу.

– Если бы я не выиграла Олимпийские игры в Париже, я бы...

– Я бы очень расстроилась.

– Если бы в Париже я не установила мировой рекорд, я бы...

– Я бы готовилась к Олимпийским играм дальше.

– Если бы я жила в Париже, я бы...

– Парижанкой (смеется). Даже не знаю. Пожалуй, так же была бы спортсменкой. Так же.

– А каким художником не хотели бы стать?

– Нет. Спорт есть, карьера уже есть, так и не хочется ничего менять. Только пробовать можно немного себя.

– Говорят, ни одна уважающая себя парижанка не станет переходить дорогу на бульваре Сен-Жермен по белой "зебре" на зеленый свет, а дождется плотного потока машин и бросится напрямик, зная, что рискует, но обращает на себя внимание. Как вы?

– Нет, я перехожу дорогу только на зеленый свет (улыбается). Потому что это наша безопасность! Пешеход тоже должен следить за правилами дорожного движения. Но на самом деле сейчас, в столь трудные времена, безопасность – это когда будет мирное небо над головой и не будут самолеты ракеты. Это будет безопасность.

– А что для вас риск? Что такого рискованного можете сделать?

– Да многое. Очень хочется прыгнуть с парашютом, джампинг сделать из моста. И думаю, что это все будет, но уже после окончания карьеры, потому что мне хватает этого адреналина, хватаю этого, я бы сказала кайфу от спорта, поэтому это все можно пробовать после.

– На Эйфелеву башню пешком?

– Почему бы нет? Но пока ходила только вокруг нее.

– Говорят, что когда Богу грустно или скучно, он отрывает окно и смотрит на парижские бульвары. А когда вам грустно?

– Когда грустно, я включаю музыку, слушаю и убираюсь.

– А скучно вообще бывает?

– Да нет. Надо просто обрести себя и развиваться. Когда скучно – открыл книгу и почитал или посмотри какой-нибудь ролик на YouTube. И уж тебе не скучно.

– Париж называют городом любви. Согласны и где для вас такой город?

– Мне кажется, я читала, что Париж уже не столь популярный город для любви, его опередил один из Гавайских островов. Но на самом деле там, где рядом с тобой любящий человек, там и находится город любви.

А город моего сердца, конечно, Днепр. Потому что я родилась, жила, росла и сейчас жду, когда могу вернуться туда благодаря нашим. Сложно.

– Париж это не город, где меняют самолет, а город, где меняют жизнь? А какой город изменил вашу жизнь?

– На самом деле Париж частично тоже такой город, поэтому мировой рекорд и победа на Олимпиаде дали мне толчок и открыли больше возможностей. И многие стали меня узнавать. Наконец-то меня в Украине узнают прохожие! Я очень рада этому. Поэтому Париж стал такой долькой популяризации спорта в Украине (улыбается).

– Говорят, что идеал парижанина – сидеть за столиком на тротуаре перед потоком незнакомых лиц. А какой идеал украинки?

– Честно говоря, сейчас, когда идет много интервью и съемок, мне уже хочется просто спокойно посидеть дома, попить кофе, поговорить с сестрой. И природа – самое классное и идеальное место, где можно отдохнуть, насладиться самой природой и восстановить силы.

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