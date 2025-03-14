'Начали очернять. Были мысли покинуть страну': Усик сделал неожиданное признание

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) признался, что в определенный момент карьеры рассматривал возможность выступать под другим флагом. Наш соотечественник вспомнил, что сталкивался с волной критики, из-за чего и мог сменить гражданство.

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Об этом Усик заявил в интервью YouTube-каналу Славы Демина. По словам современной легенды мирового бокса, у него были предложения не только из страны-агрессорки, но и из Америки, Турции и даже Ирландии, но со временем спортсмен понял, что будет выступать только за Украину.

"Посторонние люди меня вообще не знают. Не знают, что я прошел. Ответственность перед обществом? Это не мое дело. Какая ответственность? Это ожидания общества. Не мои. Я очень сильно не понимал, когда меня прям начали очернять. А я причем тут? Что я сделал такого, что меня надо так очернять? И тогда у меня были нехорошие мысли покинуть страну. Были предложения от других стран – США, Турция, Ирландия. Россиянам я сразу отказал. А потом я понял, что страна тут ни причем. Она была до меня и будет после меня", – сказал Усик.

Ранее Катерина Усик рассказала. как едва не рассталась с мужем. Кроме того, она объяснила, почему их с Александром сыновья проживают в Испании.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее совместная фотография чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (23-0, 14 КО) и его жены Екатерины обрела вторую жизнь в соцсетях. Пользователь обратил внимание на комментарии под снимком, после чего кадр начал набирать бешеную популярность, собирая тысячи просмотров.

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