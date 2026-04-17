Футболиста сборной Украины, которого выгоняет итальянский клуб, готов купить европейский гранд

Нападающий сборной Украины Артем Довбик может продолжить выступления в чемпионате Италии. 28-летний уроженец Черкас был выставлен на трансфер римской "Ромой" после второго сезона в составе в "волков", однако вызывает огромный интерес у многих европейских клубов.

По данным портала IlMilanista.it, многократный чемпион Италии "Милан" поставил трансфер нового форварда в приоритет. Тренер Массимилиано Аллегри отметил, что именно Довбик соответствует требованиям, а также обладает качествами, которые отсутствуют у других игроков "россо-нери".

"Рома" не рассчитывает на украинца в новом сезоне. "Волки" готовы продать Довбика за 20 миллионов евро. Кроме того, наш соотечественник был близок к переходу в "Милан" нынешней зимой в рамках обмена.

Украинский форвард не смог вписаться в состав римлян. Кроме того, в текущем сезоне Артем столкнулся с чередой травм. В итоге Довбик записал на свой счет лишь 17 матчей, три гола и две результативные передачи, а на поле он не выходил с начала января.

