На украинских номерах. Мудрик совершил 'бездумный поступок' в Лондоне и был наказан полицией

Украинский футболист "Челси" Михаил Мудрик был остановлен лондонской полицией, когда ехал на своем BMW с сильно тонированными передними стёклами и украинскими номерами, пишет The Sun. После проведенных тестов машина была изъята: оказалось, что стекла на передних окнах пропускали недостаточно света, из-за чего она считалась небезопасной для движения.

Адвокат футболиста заявил, что Мудрик сел за руль, потому что в тот день его водитель не смог отвезти его на тренировку. По словам юриста, игрок просто "не подумал", а сам год выдался для него "очень тяжёлым".

Мудрик признал в суде, что управлял автомобилем, будучи лишённым прав, и делал это без страховки. Он также признал, что эксплуатация машины в таком состоянии могла представлять опасность.

Суд в Аксбридже запретил ему водить автомобиль ещё один год. Кроме того, футболист получил 12-месячный общественный приказ с обязательством отработать 60 часов и должен выплатить штраф в размере 199 фунтов.

Напомним, что 3 сентября Лондонский суд уже лишил его водительских прав на шесть месяцев после того, как футболист накопил серию нарушений, включая недавнее превышение скорости на своём BMW M8. За полтора года он набрал 13 штрафных баллов, что автоматически повлекло запрет на управление автомобилем.

Как сообщал OBOZ.UA, Мудрик передвигался по Лондону на тюнингованном BMW M8 Competition с украинскими номерами. Машина оснащена мощным V8 и разгоняется до ста километров в час всего за несколько секунд, а её стоимость с учётом индивидуальных доработок значительно превышает базовые 190 тысяч евро.

Отметим, что Михаил Мудрик по-прежнему остаётся отстранённым по делу об употреблении запрещённых препаратов, и если обвинения подтвердятся, ему грозит длительная дисквалификация. В "Челси" его номер уже перешёл к Коулу Палмеру.

