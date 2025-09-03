У забаненного за допинг Мудрика возникли новые неприятности в Англии

Украинский футболист Михаил Мудрик получил полугодовой запрет на вождение после серии нарушений правил дорожного движения в Лондоне, пишет Standart. Решение суда стало ещё одним ударом по игроку, который не выходит на поле с декабря прошлого года, когда его обвинили в употреблении запрещённых веществ.

Видео дня

За это время Мудрик успел накопить 13 штрафных баллов за полтора года, включая недавнее превышение скорости на своём BMW M8. Лондонский суд назначил ему шестимесячный запрет на вождение.

Для справки: Мудрик разъезжает по Лондону на тюнингованной BMW M8 Competition с украинскими номерами. Купе оснащено 4,4-литровым V8 с двумя турбинами и развивает 625 лошадиных сил. Авто разгоняется до 100 км/ч всего за 3,2 секунды, а максимальная скорость с пакетом M Driver’s Package достигает 305 км/ч.

Стоимость новой BMW M8 Competition стартует от 190 тысяч евро, но с учётом индивидуального тюнинга цена машины футболиста значительно выше. Несмотря на жизнь в Великобритании, Мудрик сохранил на автомобиле украинские номерные знаки.

Игрок, отправивший на слушание адвоката вместо себя, также был оштрафован на £660, обязан выплатить £130 в качестве судебных издержек и покрыть £266 компенсационного сбора для потерпевших. Общая сумма превысила тысячу фунтов.

"Челси" в январе 2023 года заплатил за украинца "Шахтёру" £62 млн, но вингер сумел забить лишь пять голов в 53 матчах АПЛ. Если допинг-обвинения подтвердятся, он рискует получить до четырёх лет дисквалификации. Его 10-й номер в клубе уже перешёл к Коулу Палмеру.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!