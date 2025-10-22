На титулованную российскую спортсменку упал потолок перед чемпионатом мира в Чили. Видео

На российскую велогонщицу Валерию Валгонен упала панель с вентиляцией в отеле перед чемпионатом мира в Чили. Инцидент произошел за несколько дней до начала соревнований по трековому велоспорту.

Как рассказала её партнерша по сборной Алина Лысенко, неприятность случилась утром: часть потолка упала прямо на Валерию. По её словам, спортсменка не пострадала и отделалась испугом.

"В общем, утро у нас началось с того, что на Валерию упал потолок. Это как бы смешно, но не смешно. С ней всё в порядке, голова на месте. Но зато нас переселили в большой номер", – написала Лысенко в Telegram.

Для справки: Валерия Валгонен родилась 26 февраля 2003 года в Нижнем Новгороде и начала профессиональную карьеру в составе российской команды Lokosphinx, после чего перебралась в Европу.

В 2023 году Валгонен выиграла общий зачёт и заключительный этап Volta a Portugal Feminina, став одной из самых перспективных гонщиц молодого поколения. В 2024 году она выступала за Soltec Iberoamérica, а в сезоне-2025 перешла в испанскую UPV Women’s Cycling, где продолжила побеждать.

Весной 2025 года Валерия выиграла первую гонку Кубка Испании по шоссе в Ноjе, а также стала триумфатором Clásica Camp de Morvedre Femenina.

