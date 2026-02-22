На ОИ-2026 боб перевернулся на 130 км/ч и тормозил головами спортсменов до самого финиша. Видео

На Олимпиаде-2026 в соревнованиях по бобслею австрийский экипаж перевернулся во время заезда, после чего пилота унесли с трассы на носилках. Инцидент произошел на трассе Cortina Sliding Centre во втором заезде четверок.

Видео дня

Боб под управлением 27-летнего Якоба Мандльбауэра выехал вправо и перевернулся на седьмом повороте, после чего скользил на боку почти до финиша, цепляя трассу головами спортсменов, сидящих внутри. По данным трансляции, скорость достигала до 90 миль в час: это около 130 км/ч.

Медики осмотрели пилота на месте, затем его на носилках транспортировали в больницу Кортины. В сообщениях отмечалось, что его проверяют на возможные проблемы с шейным отделом позвоночника, при этом точный диагноз на тот момент не уточнялся.

Пресс-атташе сборной Австрии Кристоф Игльхаузер заявил The Athletic, что спортсмен направлен в больницу и его состояние не вызывает серьезных опасений. По его словам, "Якоб направляется в больницу. С ним не все так плохо. Это просто проверка. Остальные в порядке", а также добавил: "Повреждений нет, только обследование. С ним все будет хорошо".

Один из партнеров по команде сообщил NBC News, что Мандльбауэр был в сознании и двигал руками и ногами. Даниэль Бертшлер уточнил, что вход в поворот был выполнен неидеально и в концовке изменить ситуацию было сложно, а также отметил, что врач Олимпийского комитета Австрии сразу оказал помощь.

Трое разгоняющих, в отличие от пилота, покинули трассу самостоятельно. В соответствии с регламентом, для зачета результата все четыре спортсмена должны пересечь финишную черту: заезд Австрии был зафиксирован как Did Not Finish, команда дисквалифицирована. После первой попытки экипаж занимал 21-е место из 27.

Британский бобслеист Грег Хакетт в комментарии BBC Sport заявил, что это "серьезная ситуация" и напомнил, что бобслей является опасным видом спорта. По его словам, никто не хочет видеть, как соперники сходят с дистанции таким образом.