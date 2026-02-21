На ОИ-2026 конькобежцы отпустили соперника-'дедушку' на старте и не смогли потом догнать. Тот выиграл 'золото'. Видео

УкраїнськаУКР
На ОИ-2026 конькобежцы отпустили соперника-"дедушку" на старте и не смогли потом догнать. Тот выиграл "золото".

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
3,2 т.
Знаменитый нидерландский конькобежец Йоррит Бергсма во время мужского масс-старта на Олимпиаде-2026 ушел в ранний отрыв и удержал преимущество до финиша. Преследователи позволили 40-летнему чемпиону Сочи-2014 создать задел в первой части дистанции и не сумели ликвидировать гандикап, в результате чего ветеран без всякого труда завоевал "золото".

Бергсма предпринял раннюю атаку вместе с датчанином Виктор Хальд Торуп, и дуэт быстро оторвался от основной группы. К середине дистанции из 16 кругов, включавшей три промежуточных спринта, лидеры имели преимущество примерно в полкруга.

В пелотоне, где находились фавориты, в том числе Джордан Столц, претендовавший на третье олимпийское "золото", и действующий чемпион Игр Барт Свингс, долго не решались начать преследование, рассчитывая, что ветеран просто выдохнется на финише.

Лишь за три круга конькобежцы поняли, что такая тактика провальная и Столц возглавил попытку сократить отставание, однако к тому времени разрыв стал неотыгрываемым.

Итальянец Андреа Джованнини предпринял поздний рывок, но сумел завоевать лишь "бронзу", тогда как Торуп взял "серебро".

На заключительном отрезке Бергсма имел столь значительное преимущество, что смог сбавить ход и ехать стоя, махая трибунам и раздавая им воздушные поцелуи. По данным организаторов, этот успех стал для нидерландца последней победой перед завершением карьеры.

