Отменят ли матч за 'бронзу'? Собрали все, что надо знать о новом формате чемпионата мира по футболу

OBOZ.UA продолжает готовить вас к чемпионату мира по футболу, до начала которого считанные дни. Матч-открытие на легендарной "Ацтеке" начнется уже 11 июня – а вы до сих пор не знаете, почему будет аж столько команд? В этом тексте разбираемся, что с форматом, почему так произошло и как будет проходить турнир.

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ФИФА захотела самый большой ЧМ в истории. Так мы получили интересных новичков

Здесь мы вернемся во времени немного назад. Решение увеличить количество участников чемпионата мира с 32 до 48 команд было единогласно принято аж 9 лет назад. Кроме того, что больше стран получат шанс попасть на чемпионат мира, ФИФА заявила, что расширение должно открыть футбол для других сборных, а не только из Европы или Южной Америки. Не обошлось и без слов о развитии спорта как вида спорта, хотя на этот раз он больше о коммерции, ведь играется в Штатах, где именно заработки на спорте указывают на глобальный успех или провал события. А еще ФИФА говорила о каком-то специальном исследовании, когда оценивали спортивный баланс, качество соревнований и организационные последствия для проведения турнира. Так и решили, что команд будет 48, а количество игр вырастет до 104.

Главные истории дня

У некоторых неудачников было несколько попыток попасть на ЧМ-26, ведь ФИФА придумала и новый отбор – межконтинентальный плей-офф. Формат так или иначе сопровождает квалификацию на Мундиаль и предоставлял бонусное место для кого-то из Океании или Северной Америки. В этом же году мы хорошо помним этот этап: было 6 путевок – 2 на весь мир и 4 на Европу. Этот шанс получила и Украина, но нам не удалось преодолеть шведов, которые потом переиграли поляков и вышли на турнир. Также от Европы таким путем отобрались Босния, Турция и Чехия.

Благодаря расширенному формату, на нынешнем ЧМ дебютируют сразу 4 страны – Кюрасао, Иордания, Кабо-Верде и Узбекистан, которые впервые за долгое время прошли квалификацию. Последний раз так много было 20 лет назад: тогда сразу 6 сборных впервые поехали на турнир в Германию; это Ангола Кот-д'Ивуар, Того, Тринидад, Гана и Украина. Желто-синие, как мы уже говорили, были очень близки к возвращению, но из той масштабной компании на соревнования и сегодня попали только Кот-д'Ивуар и Гана.

Группы остаются как были. Но возвращается битва за третьи места

Правило квартетов сохраняется, количество участников не повлияло на состав групп. Их просто стало больше, 12 вместо 8. Несмотря на увеличенное количество сборных, на этом этапе не пересекаются представители одного континента, кроме Европы: максимально могли попасть по 2 команды в один квартет. По формату ничего нового – одна игра против каждого соперника и минимум 3 выступления. Кто наберет больше очков и займет первое или второе место, точно попадает дальше. Баллы влияют больше всего, а при их равенстве будут смотреть на очные встречи.

Уже на этом этапе важно понимать новые правила, которых для этого ЧМ придумали немало: кроме сохранения 5 замен, там могут удалить за разговоры и принудительно заставить играть вдесятером без показа красных карточек. Подробнее о новых правилах можете прочитать здесь.

Третьи места спасительные, но там надо быть очень дисциплинированным

Третьи места попадают в заочный плей-офф с новой таблицей. Это будет 12 команд, которые будут иметь право на второй шанс. Но они не пересекались между собой, поэтому регламент предусматривает такой порядок построения: очки, разница мячей, количество забитых, количество желтых, рейтинг ФИФА. Наиболее влиятельным фактором станет дисциплина, ведь очки будут равны у многих, голы тоже, а вот кто вел себя вежливо, будет иметь шанс продолжить футбольную мечту. Это сделали для того, чтобы не доходить до наиболее несправедливого показателя, когда условные Кюрасао могут набрать больше очков, чем условные США, но проиграть отбор исключительно по рейтингу на планете.

Этот отдельный эпизод ЧМ действительно особенный и очень чувствительный: последний раз из квартетов с третьего места какая-то команда выходила аж в 1994 году, потому что тогда было 24 участника, из которых группу преодолевали 12, еще четырех добирали. 8 лучших присоединяются к общей тусовке и дальше попадут аж 32 команды. Поэтому пришлось добавить еще один этап – стадию 1/16, где будут играть все. Шанса на отдых как в Лиге чемпионов здесь не будет.

Далее традиционная олимпийская система. Игра за бронзу будет

Окей, мы получили 32 участника основной стадии. Это будто старый чемпионат решил срезать всех лишних и продолжить играми на выживание. Плей-офф будет работать так же, как мы видели в Катаре и на предыдущих Мундиалях. Разница лишь в том, что участников стало больше и лишний груз сбрасывают массово, аж со стадии 1/16. Далее останутся вдвое меньше команд и все продолжится как мы знаем: 1/8, четвертьфиналы, полуфиналы и решающая игра на 19 июля. За день до решающего матча будет мини-финал, игра за бронзу, от нее не отказываются аж с 1954 года.

По таймингу классика: 90 минут на определение сильнейшей сборной. Если результат ничейный, будет 30 минут дополнительного времени – два тайма по 15 минут. Если же и так будет ничья (а ожидается, что с таким количеством матчей и новых правил игра будет затягиваться), то начнется серия пенальти.

Когда начинается чемпионат мира и какие группы?

Группа А: Мексика (хозяин), Республика Корея, Южная Африка, Чехия

Группа В: Канада (хозяин), Швейцария, Катар, Босния и Герцеговина

Группа С: Бразилия (хозяин), Марокко, Шотландия, Гаити

Группа D: США, Австралия, Парагвай, Турция

Группа E: Германия, Эквадор, Кот-д'Ивуар, Кюрасао

Группа F: Нидерланды, Япония, Тунис, Швеция

Группа G: Бельгия, Иран, Египет, Новая Зеландия

Группа H: Испания, Уругвай, Саудовская Аравия, Кабо-Верде

Группа I: Франция, Сенегал, Норвегия, Ирак

Группа J: Аргентина, Австрия, Алжир, Иордания

Группа K: Португалия, Колумбия, Узбекистан, Конго

Группа L: Англия, Хорватия, Панама, Гана

Матч-открытие чемпионата мира по футболу 2026 будет в квартете А, это игра Мексики против сборной Южной Африки на стадионе "Ацтека" – он впервые в истории ЧМ принимает турнир в третий раз. Начало 11 июня, в 22:00 по Киеву. В Украине все игры покажет MEGOGO.